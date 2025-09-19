Chiapas lidera en expectativa de seguridad: INEGI

– Gobernador destaca que Chiapas pasó de la desconfianza al liderazgo en encuesta ENVIPE 2025 sobre seguridad –

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, compartió en sus redes sociales que Chiapas se ubica en primer lugar a nivel nacional en cuanto a expectativa ciudadana de mejora en seguridad, según la encuesta ENVIPE 2025 del INEGI.

“En 2024, la población no confiaba en sus autoridades. Hoy pasamos de la desconfianza al liderazgo. Estamos cumpliéndole a las y los chiapanecos”, escribió el mandatario estatal en su mensaje matutino, acompañado del lema “¡De la desconfianza al liderazgo!”.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mide la percepción de inseguridad y confianza ciudadana. En esta edición, Chiapas fue reconocido como el estado con mayor expectativa de mejoría en materia de seguridad pública, lo que refleja una recuperación de la confianza social hacia el gobierno.

Ramírez Aguilar aseguró que esta noticia es una muestra del trabajo que se realiza para transformar a Chiapas y lograr un entorno más seguro y justo. Agregó que la seguridad es una de las prioridades de su administración y reiteró su compromiso con la paz.

“Mi mayor motivación es transformar a Chiapas. ¡Sigamos construyendo la paz!”, concluyó en su publicación.