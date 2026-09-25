Chiapas, joven pero rezagado en educación y trabajo

– Tiene la menor escolaridad y participación económica del país; más de la mitad de hogares recibe apoyos externos –

Chiapas mantiene algunos de los mayores rezagos del país pese a tener la población más joven, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal del Inegi.

La entidad registró una edad mediana de 26 años, la más baja de México. Sin embargo, esa juventud contrasta con el nivel educativo: la población de 15 años y más alcanzó un promedio de apenas 8.2 años de escolaridad, el menor del país. A nivel nacional, el promedio pasó de 9.7 a 10.3 años entre 2020 y 2025.

El rezago también aparece en el mercado laboral. Chiapas tuvo la tasa de participación económica más baja entre la población de 12 años y más, con 49.9 por ciento. Le siguieron Tabasco, con 50.2, y Zacatecas, con 50.7 por ciento, mientras el promedio nacional llegó a 55.1 por ciento.

La Encuesta Intercensal también muestra una fuerte dependencia de ingresos distintos al trabajo. Junto con Guerrero y Oaxaca, Chiapas se ubicó entre los estados donde más de la mitad de los hogares recibe dinero de programas gubernamentales, remesas, transferencias de otros hogares, pensiones o jubilaciones.

Los datos dibujan un contraste para la entidad: cuenta con la población más joven del país, pero también con menor escolaridad y menor participación en actividades económicas.