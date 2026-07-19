Chiapas fortalece apoyos históricos para el próximo regreso a clases

• Más becas, más mochilas y más oportunidades: Chiapas fortalece la permanencia escolar

La Secretaría de Educación informó que el ciclo escolar concluyó satisfactoriamente en todo el estado, con el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la autoridad educativa, un cierre que refleja el compromiso de las maestras y los maestros, directivos, madres y padres de familia, así como de toda la comunidad educativa, quienes hicieron posible que miles de estudiantes finalizaran con éxito una etapa más de su formación.

Durante este ciclo escolar, la política educativa estatal continuó consolidándose bajo los principios de la Pedagogía de las Conciencias, inspirada en la filosofía del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), un modelo que coloca a las y los estudiantes en el centro de las decisiones, promoviendo una educación humanista, incluyente y orientada a la construcción de una cultura de paz.

De cara al inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027, Roger Mandujano destacó que la prioridad será consolidar los apoyos educativos que permitan reducir el abandono escolar y garantizar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes. Señaló que, gracias a la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, Chiapas impulsa una estrategia sin precedentes para combatir el rezago educativo mediante programas que alivian la economía de las familias.

Como parte de estas acciones, continúa la entrega de miles de mochilas para estudiantes de secundaria en los 12 municipios prioritarios de la estrategia «Del olvido a la prosperidad», así como en las principales ciudades del estado, además del acompañamiento para el acceso a las becas educativas que promueven el Gobierno de México y el Gobierno del Estado. Entre ellas destacan la Beca “Rita Cetina”, para educación básica; la Beca Universal “Benito Juárez”, para educación media superior; Jóvenes Escribiendo el Futuro, para educación superior; y la beca estatal “Artemio López”, dirigida a fortalecer la permanencia de las y los estudiantes durante su transición de secundaria a bachillerato.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación reiteró el llamado a madres, padres de familia, tutores y estudiantes para mantenerse atentos a las convocatorias y realizar oportunamente su registro en los diferentes programas de apoyo, ya que cada beca, cada mochila y cada acción representan una oportunidad para que ninguna niña, niño o joven abandone sus estudios por motivos económicos.

Finalmente, el secretario Roger Mandujano invitó a la comunidad escolar a aprovechar el periodo vacacional para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria mediante actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo valores, bienestar y una cultura de paz que contribuya a seguir construyendo un Chiapas más fuerte y unido.

Parte de esta motivación se fortalece con la entrega masiva de programas de fomento a la lectura, como «Leyendo por la Paz», mediante el cual se distribuyen grandes clásicos de la literatura gracias a la donación del Fondo de Cultura Económica, y «Lecturas que Transforman», con la reciente publicación de obras fundamentales de la literatura chiapaneca editadas por la Secretaría de Educación.