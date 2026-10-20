﻿Chiapas finaliza como subcampeón del Nacional Indígena 2026

• El estado se adjudicó tres medallas de oro y tres de plata, superando el resultado logrado hace más de 20 años

Chiapas consiguió su mejor resultado en la historia del deporte indígena, tras conquistar el subcampeonato en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026, que se desarrolló del 16 al 20 de octubre en Palenque.

El estado subió seis veces al pódium, adjudicándose tres medallas de oro y tres de plata, superando el resultado logrado hace más de 20 años, en la edición de Campeche 2004, cuando la entidad sumó tres oros, una plata y cinco bronces.

Los oros fueron en 15 kilómetros Campo Traviesa Varonil (Bryan Pérez Bamaca), Basquetbol femenil y Pelota Purépecha femenil, mientras que las preseas de plata fueron en Pelota Purépecha varonil y Futbol 7 varonil y femenil.

Chiapas se ubicó en el 2º lugar del medallero general de la competencia, con las mismas medallas de oro que Michoacán, que sumó más platas. El Estado de México completó el pódium por delegaciones.