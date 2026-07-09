Chiapas, entre los estados con más muertes por calor

– Salud federal reporta cuatro fallecimientos en el estado, todos por golpe de calor, durante la temporada 2026 –

Chiapas se colocó entre los estados con más muertes por golpe de calor durante la temporada de altas temperaturas de 2026. La entidad acumula cuatro defunciones, la misma cifra que Tabasco, y solo queda por debajo de Baja California, que registra cinco fallecimientos.

De acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, en el país se notificaron 1,105 casos y 36 muertes relacionadas con el calor entre las semanas epidemiológicas 12 y 26. La letalidad nacional se ubicó en 3.25 por ciento.

El reporte de la Secretaría de Salud federal precisa que 34 de las muertes fueron provocadas por golpe de calor, mientras que dos ocurrieron por deshidratación. En Chiapas, las cuatro defunciones corresponden solo a golpe de calor y representan el 11.1 por ciento del total nacional.

La entidad también aparece entre las de mayor número de personas afectadas. Hasta la semana epidemiológica 24 sumaba 56 casos, de los cuales 52 fueron por golpe de calor, tres por deshidratación y uno por quemaduras. Con esos datos, Chiapas quedó entre los seis estados con más casos del país.

Aunque las lluvias ya se presentan en el sureste, el riesgo no desaparece. El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de 35 a 40 grados para Chiapas, un nivel que todavía puede poner en peligro a trabajadores del campo, adultos mayores y población vulnerable.