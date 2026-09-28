Chiapas; entre las cifras de la aprobación y la realidad del territorio

FILIPICAS

Paco Ramírez

Quienes conocen las corrientes profundas del poder en el sureste saben que el rumbo de la capital chiapaneca siempre responde a mareas más lejanas. Las recientes lecturas de la alta estrategia nacional, que sugieren una constante revisión del desempeño de las administraciones estatales de cara a la segunda mitad de los mandatos locales, abren una interrogante inevitable para la aldea local ante la fisonomía del barco de la transformación: ¿Cómo se lee la realidad de Chiapas desde el centro del país y bajo qué parámetros se mide el verdadero peso de su gobernabilidad?

La entidad atraviesa una coyuntura caracterizada por una profunda contradicción que divide por completo las opiniones de los analistas: por un lado, se reporta un fenómeno estadístico que sitúa al Ejecutivo en la cima de las encuestas nacionales de popularidad; por el otro, agencias de seguridad y organismos de derechos humanos advierten sobre un territorio fragmentado por pasivos históricos y retos de seguridad que amenazan con desbordar la estabilidad regional.

La Realidad del Territorio: El Peso de la Inseguridad

La situación actual de Chiapas no puede entenderse sin desglosar el severo contraste entre las declaraciones de gabinete y la realidad operativa en las regiones más vulnerables. En el ámbito de la estabilidad general, diversos sectores de la sociedad civil y observadores nacionales mantienen una postura sumamente crítica frente a la estrategia de pacificación. Señalan que regiones clave como la Sierra y la Frontera siguen padeciendo las consecuencias del desplazamiento forzado de familias, el cobro de piso y la parálisis de las actividades comerciales debido a la disputa territorial entre grupos delictivos.

Para los críticos del modelo actual, el concepto de la «Nueva Era del Humanismo Chiapaneco» corre el riesgo de quedarse en un simple discurso publicitario si las corporaciones de seguridad del estado y las fuerzas federales no logran recuperar de forma tangible el control de las carreteras y los municipios del Soconusco y la Selva. La exigencia social en tierra es clara: antes de que las pasiones electorales de la intermedia del 2027 comiencen a fragmentar la mesa de las decisiones locales, se necesitan resultados contundentes en las calles y los ejidos, no solo en los presupuestos de infraestructura.

El Escenario de las Encuestas: El Posicionamiento de Eduardo Ramírez

Es en esta misma atmósfera de alta complejidad donde la figura del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, genera un intenso debate sobre su peso específico en el ajedrez del poder central. A nivel nacional, las mediciones publicadas de forma consistente por firmas encuestadoras como Mitofsky, Arias Consultores o FactoMétrica han colocado al mandatario en los primeros lugares de aprobación ciudadana en el país, registrando niveles de aceptación popular que el aparato institucional promueve como un blindaje político frente a la crisis.

En las oficinas de la Ciudad de México, esta dualidad divide las percepciones. Por una parte, el ala más pragmática del partido mayoritario percibe al mandatario chiapaneco como un operador indispensable: un líder capaz de amalgamar el respaldo hacia el proyecto de la Presidencia de la República con la interlocución necesaria ante los sectores empresariales y agrícolas que vigilan la frontera sur y la estabilidad del Tratado de Libre Comercio (T-MEC). Por otra parte, analistas políticos independientes y medios de cobertura nacional cuestionan fuertemente este capital de medición, advirtiendo que los altos porcentajes de simpatía electoral de la marca no necesariamente se traducen en la contención de los índices delictivos ni en la resolución milimétrica de las demandas sociales más urgentes del estado.

El Apunte del Analista

El destino de la hegemonía política en el sureste y el blindaje institucional de Chiapas dependerán de resolver esta aguda contradicción entre la percepción estadística de éxito y la cruda realidad que viven miles de familias en el territorio. La alta aprobación de la que gozan las siglas oficiales actúa como un escudo político útil para el corto plazo, pero el verdadero legado se jugará en la capacidad de su equipo compacto para transformar la retórica de campaña en un bienestar permanente, seguro y libre de violencia en cada mercado y rincón del estado. En Chiapas, la alta estrategia ya demostró que sabe ganar las encuestas nacionales; el reto histórico e impostergable del mañana es garantizar la paz desde adentro.