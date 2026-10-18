﻿Chiapas cosecha medalla de oro en Nacional Indígena 2026

• Bryan Pérez Bamaca hizo un tiempo de 59:23.4, superando a Alejandro Chagolla de Michoacán que se quedó con la plata

El corredor chiapaneco Bryan Leonardo Pérez Bamaca, consiguió la primera medalla de oro para el estado en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena Palenque 2026, al ganar los 15 kilómetros Campo Traviesa que se realizaron en la zona arqueológica este domingo.

Pérez Bamaca hizo un tiempo de 59:23.4, superando a Alejandro Chagolla de Michoacán que se quedó con la plata, y a Jesús Quiroz que obtuvo el bronce con 59:35.2. El también chiapaneco, Cristo Gamboa Baldiviezo, se ubicó en el 10º lugar con un tiempo de 1:04:49.6. En esta competencia, participaron 18 corredores de 12 estados.

La corredora del Estado de México, Alondra Pinal Alvarado, se colgó el oro en los 10 kilómetros Campo Traviesa, cruzando la meta en 42:34.6, escoltada por Josefina Guzmán de Durango con 42:41.2 y de Magdalena García de Michoacán con 42:44.0. Las chiapanecas Frida Velázquez Martínez y Katherin Rosales Salazar, se ubicaron en los lugares 12 y 14 respectivamente.

La ceremonia de premiación fue encabezada por la directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, quien convivió y felicitó a los atletas ya los seleccionados chiapanecos.