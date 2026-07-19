Chiapas cierra marzo con 973 empleos formales menos

– Aunque marzo sumó 3 mil 10 afiliados, el estado cerró por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2025 –

Chiapas cerró marzo de 2026 con 261 mil 10 trabajadores asegurados ante el IMSS, 973 menos que en el mismo mes de 2025. La caída anual fue de 0.37 por ciento, aunque frente a febrero se sumaron 3 mil 10 empleos formales, un avance mensual de 1.17 por ciento.

De acuerdo con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, 230 mil 389 afiliados cuentan con una plaza permanente, tanto en zonas urbanas como en actividades agrícolas. Esta cifra equivale al 88.27 por ciento del total y coloca a Chiapas por encima del promedio nacional de empleos permanentes.

La diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo amplia. De las personas registradas, 162 mil 224 son hombres y 98 mil 786 son mujeres. En conjunto, Chiapas aporta apenas 1.15 por ciento de los trabajadores asegurados del país.

El sector servicios y comercio concentra la mayor parte del empleo formal, con 191 mil 653 afiliados, equivalentes al 73.43 por ciento. Le siguen las actividades industriales, con 52 mil 112 trabajadores, y el sector primario, con 17 mil 245.

Aunque el estado perdió plazas frente al año pasado, entre marzo de 2020 y marzo de 2026 acumuló 34 mil 418 afiliados más en empleos permanentes y eventuales urbanos, un crecimiento de 15.43 por ciento. El reto sigue siendo sostener nuevas contrataciones y reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres.