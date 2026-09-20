Chiapas cerraría 2026 con sequía e inundaciones

– Especialista prevé lluvias intensas, frentes fríos y riesgo de desbordamientos tras meses de calor y sequía –

Chiapas podría cerrar 2026 con altas temperaturas, sequía prolongada y, posteriormente, lluvias intensas con riesgo de inundaciones, advirtió Romeo Palacios Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia.

En entrevista con OEM Informex, el especialista señaló que la canícula se ha extendido más de lo habitual y que en distintos puntos del estado se han registrado temperaturas de entre 40 y 45 grados, e incluso superiores.

Palacios Suárez prevé que las lluvias comiencen a intensificarse a partir de la próxima semana y estimó la llegada de entre 50 y 56 frentes fríos. De acuerdo con su análisis, este cambio podría provocar precipitaciones fuertes y elevar el riesgo de inundaciones en regiones como Costa, Soconusco y Norte.

También advirtió que el inicio de 2027 podría mantener condiciones de lluvias intensas y sostuvo que zonas con antecedentes de desbordamientos continúan expuestas a nuevas afectaciones.

El especialista consideró necesario actualizar el Atlas Estatal de Riesgos y los documentos municipales, además de fortalecer obras de protección en ríos y cuencas.

Señaló que la prevención requiere infraestructura, manejo integral del agua y mayor preparación de la población ante lluvias extremas.