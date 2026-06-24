Chiapas busca inversiones energéticas en Guatemala

– SEyT firmó convenio con Bennu Energía y revisó proyectos para Puerto Chiapas y la frontera sur –

Como parte de la estrategia para fortalecer la vinculación económica de Chiapas con mercados internacionales, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, sostuvo una agenda de trabajo en la ciudad de Guatemala con representantes de empresas interesadas en invertir y desarrollar proyectos estratégicos en la entidad.

Se llevaron a cabo reuniones con directivos de Bennu Energía y Terrum Desarrolladores, donde se analizaron oportunidades de colaboración para impulsar infraestructura productiva, proyectos logísticos e inmobiliarios que fortalezcan el corredor económico de Puerto Chiapas y la región fronteriza con Guatemala.

Asimismo, se formalizó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), y Bennu Energía, refrendando su compromiso con el desarrollo de proyectos energéticos en Chiapas y con la búsqueda de nuevas áreas de crecimiento que aporten al dinamismo económico del estado.

Por su parte, Terrum Desarrolladores presentó su interés por establecer presencia en el sur de México, identificando a Chiapas como una zona estratégica para el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la conectividad, fortalecer la infraestructura y atraer nuevas inversiones.

Estas acciones forman parte de la política de promoción económica que impulsa el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, mediante la coordinación con empresas nacionales e internacionales para crear condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad y la generación de empleos.