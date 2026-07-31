Chiapas busca inversión de Malasia en palma de aceite

– El acuerdo incluiría tecnología, capacitación y comercio para cinco mil productores y 61 mil hectáreas –

Chiapas inició conversaciones con Malasia para atraer inversiones, abrir nuevos canales comerciales y llevar tecnología a la industria de la palma de aceite, sector en el que el estado concentra cerca de la mitad de la producción nacional.

La reunión fue encabezada por los secretarios del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, y de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, junto con representantes de la Embajada de Malasia, productores y directivos de la Federación Mexicana de Palma de Aceite.

Las partes acordaron trabajar en un convenio de colaboración y un plan que incluya capacitación, transferencia tecnológica y búsqueda de mercados. Malasia es el segundo productor mundial de aceite de palma, mientras Chiapas suma 61 mil 452 hectáreas sembradas en 24 municipios, casi cinco mil productores y 16 plantas extractoras.

Uno de los retos es renovar 4 mil 464 hectáreas con plantaciones de alrededor de 25 años, cercanas al final de su ciclo productivo. La eventual llegada de nuevas variedades deberá cumplir los controles fitosanitarios de Senasica.

Durante una visita a la planta Palmosur y a cultivos de la región, productores también pidieron sistemas de riego. La Secretaría del Campo gestionará alternativas ante Conagua para mejorar el rendimiento sin ampliar la frontera agrícola.