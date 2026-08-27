FILÍPICAS

Paco Ramírez

Quienes conocen las corrientes profundas del poder en el sureste saben que el oleaje de la capital chiapaneca siempre responde a mareas más lejanas. Las recientes lecturas de la alta estrategia nacional, que sugieren una sutil pero constante presión desde Washington de cara a la gran sucesión del 2030, abren una interrogante inevitable para la aldea local: ¿Qué destino le depara a la alianza de la llamada Cuarta Transformación en territorio chiapaneco ante una eventual mutación de la estrategia central?

Aquí, donde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) ostentan un peso electoral muy superior al promedio del resto del país, las repercusiones de la disciplina o la fractura institucional no se leerían en términos ideológicos, sino en el reparto de las parcelas del poder.

PVEM EJE DE CONTENCIÓN Y PRAGMÁTICO

A diferencia de otras entidades donde el Partido Verde funciona como un simple acompañante de Morena, en Chiapas el tucán es una fuerza real, con alcaldías, bancadas robustas y un arraigo territorial innegable. Ante un escenario de presiones externas que obliguen al morenismo nacional a virar hacia candidaturas de mayor consenso técnico o moderación —como las figuras de corte institucional que agradan a los mercados internacionales—, el PVEM chiapaneco no buscaría la ruptura, sino la consolidación como un bajo el marco del análisis prospectivo, el Verde operaría localmente como el puente idónea entre las inversiones y la continuidad gubernamental. Su naturaleza pragmática le permitiría absorber a los sectores de la clase media, empresarial y productiva que a veces observan con recelo los discursos más estridentes del ala radical oficialista. En Chiapas, el PVEM no traicionaría la coalición; al contrario, su estrategia sería la de erigirse como el fiel de la balanza que garantice que, sin importar los giros que dé la marea en la Ciudad de México, el control económico y la gobernabilidad del estado permanezcan intactos y alineados al proyecto del Ejecutivo local.

PT LA ENCRUCIJADA DE LA SUPERVIVIENCIA

En la otra acera de la coalición, el Partido del Trabajo en Chiapas enfrenta un escenario de alta sensibilidad frente a los reacomodos de la alta política. Si bien el PT chiapaneco ha sabido construir nichos de votación muy específicos gracias al control de estructuras locales y comités de base, su flanco más vulnerable sigue siendo la alta dependencia que tiene de las directrices y el blindaje que le otorga el partido mayoritario.

De confirmarse las tesis analíticas que apuntan a que los factores internacionales demandarán una «institucionalización» obligatoria del movimiento hacia el 2030, el discurso histórico de resistencia y antiimperialismo del PT podría verse forzado a una obligada moderación táctica. En el contexto local, ante el riesgo de auditorías más severas o un control riguroso de las vías de financiamiento y fiscalización, los liderazgos de la estrella roja tenderían a un repliegue silencioso. Lejos de adoptar una postura de confrontación abierta que ponga en riesgo sus espacios ganados, el pragmatismo de supervivencia obligaría al PT chiapaneco a sumarse disciplinadamente a los consensos dictados por la cúpula, priorizando la conservación de sus prerrogativas y posiciones legislativas por encima de la retórica doctrinaria.

EL ESCENARIO DE TUXTLA

Este juego de espejos nacional y estatal aterriza de forma directa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde las precandidaturas —tanto de Morena como de los partidos aliados— dependen directamente de la estabilidad de la coalición. Una eventual mutación ideológica de la alianza hacia el pragmatismo centrista aceleraría que en la capital del estado se busquen perfiles con un fuerte arraigo técnico, orden financiero y capacidad de interlocución con todos los sectores económicos.

Al final del día, la columna vertebral de la coalición en Chiapas difícilmente se romperá en las urnas, pero sí modificará su fisonomía interna. Los vientos que soplan desde el norte del país no vendrán a destruir el barco de la transformación local, pero sí obligarán a sus capitanes a recalibrar los motores, demostrando que en el ajedrez chiapaneco, la capacidad de adaptación al tablero global es la única garantía para conservar el poder.