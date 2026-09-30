Chiapaneco cumplió otro Majors; ahora va por Londres

• Samuel León Sánchez impuso un récord personal al competir en el Maratón de Berlín 2026

El chiapaneco Samuel León Sánchez impuso un récord personal al competir en el Maratón de Berlín 2026 obteniendo un tiempo de 3:48:53 y ubicarse en el lugar 324 de los mexicanos.

A pesar de haber superado una lesión que lo aquejó varias semanas el tuxtleco portó los colores de México en una de las competencias de 42.195 kilómetros más importantes del mundo.

Ahora con Berlín, León Sánchez suma su tercer Majors con Nueva York y Chicago; y su próximo reto será el Maratón de Londres el 24 de abril de 2027.

Berlín recibió a más de 500 mexicanos, además de varios corredores de Chiapas.