Chavos podrán registrar marcas con 90% de descuento

– La tarifa baja a 312.64 pesos para jóvenes de 18 a 29 años; solicitudes abiertas hasta el 15 de septiembre –

Jóvenes emprendedores de Chiapas podrán registrar su marca con un descuento de 90 por ciento mediante la campaña “Marcas para el Bienestar Jóvenes”, informó la Secretaría de Economía y del Trabajo.

La convocatoria está dirigida a personas mexicanas de 18 a 29 años, así como a microemprendedores que desarrollen actividades productivas, comerciales, creativas, tecnológicas, artesanales, culturales, de servicios o autoempleo en México.

El beneficio está limitado a una solicitud por persona y deja la tarifa del trámite en 312.64 pesos, una reducción diseñada para facilitar el acceso al registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La campaña es impulsada por la Secretaría de Economía y del Trabajo, la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y el IMPI.

La recepción de solicitudes en Chiapas estará abierta del tres al 15 de septiembre de 2026. Las personas interesadas pueden solicitar orientación en la Subsecretaría de Comercio y en la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa.

Las autoridades señalaron que el objetivo es facilitar la protección de marcas y dar mayor certeza jurídica a los proyectos y negocios de jóvenes emprendedores.