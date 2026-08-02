﻿CFE mejora sus finanzas en 2026; reporta ganancias por 48 mil MDP

• Los resultados financieros de la paraestatal se vieron afectados por el tipo de cambio, pero han mostrado estabilidad en ingresos y costos

México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que ganó 48 mil 25 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, impulsado por ingresos financieros, a partir del tipo de cambio y una operación estable.

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El resultado mostrado entre abril y junio de este año, es un avance si se compara con la pérdida de 402 millones de pesos que había reportado la empresa en el primer trimestre de 2026.

No obstante, si se compara con el resultado que se obtuvo en el segundo trimestre de 2025, que fue una ganancia de 84 mil 782 millones de pesos, se trata de una contracción en su utilidad de 43 por ciento.

El resultado positivo que reportó la empresa que dirige Emilia Calleja Alor está sostenido en el segundo trimestre por una operación estable.

Los ingresos acumulados de la CFE al cierre del segundo trimestre de 2026 se situaron en 332 mil 229 millones de pesos, que, en comparación con el segundo trimestre de 2025, muestran un decremento del 2%, equivalente a siete mil 505 millones de pesos.

«Dicho decremento se origina principalmente por la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros y servicios de transporte de energía, derivada del comportamiento de los precios promedios del gas natural», informó la empresa en su reporte.

En cuanto a los costos de operación, la empresa apuntó que al cierre del segundo trimestre de 2026 tuvo un decremento de 17 mil millones de pesos, equivalente al 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este efecto se debe principalmente al decremento en los costos de los precios promedio del gas natural.

Además, la firma se vio beneficiada por el tipo de cambio en el segundo trimestre de 2026, ya que en lugar de enfrentar 31 mil millones de pesos en gastos financieros como en el primer trimestre, tuvo ingresos financieros por casi 14 mil millones de pesos.

En comparación anual, los ingresos financieros se vieron reducidos debido a que en el segundo trimestre de 2025, las entradas de efectivo para la Comisión por este concepto habían sido de 38 mil millones de pesos, lo que explica en casi su totalidad la reducción de utilidades de un año a otro.

Con información de SUN

Foto: Especial