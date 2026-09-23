CEDH investiga operativo contra Madres en Resistencia

– La comisión abrió una queja de oficio y revisará si el operativo policial respetó legalidad y proporcionalidad –

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas abrió de oficio una queja para investigar el desalojo del plantón que integrantes del colectivo Madres en Resistencia mantenían frente a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en Tuxtla Gutiérrez.

El expediente CEDH/QUEJA/0940/2026 se inició a partir de información difundida en redes sociales sobre el operativo. La comisión informó que revisará las circunstancias en las que actuaron los elementos de seguridad y si la intervención se ajustó a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.

La investigación también pondrá atención en la presencia de personas adultas mayores y personas con discapacidad que, de acuerdo con los datos que dieron origen a la queja, se encontraban en el plantón durante la intervención policial.

Tras el desalojo, la Colectiva Justicia Para Victoria señaló que integrantes de Madres en Resistencia habrían sido agredidas y pidió investigar a los elementos y mandos que resulten responsables.

La Coordinadora Regional de los Altos de la Sección 7 del SNTE-CNTE también condenó el operativo y afirmó que hubo uso de la fuerza por parte de policías con equipo antimotines.

Madres en Resistencia mantenía la protesta para exigir respuestas por casos de personas desaparecidas y otras demandas. La CEDH continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.