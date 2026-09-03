CEDH alerta riesgo de desalojo en Los Chimalapas

– El organismo pidió proteger a familias de Gustavo Díaz Ordaz; Chiapas mantendrá presencia policial y diálogo –

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas advirtió sobre el riesgo de posibles actos de desalojo contra familias del ejido Gustavo Díaz Ordaz, en Cintalapa, en medio del conflicto agrario y territorial con San Miguel Chimalapa, Oaxaca.

El organismo pidió a las autoridades de ambos estados actuar de manera inmediata y coordinada para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes, con especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

La CEDH señaló que ninguna disputa por la tierra justifica amenazas, desplazamientos forzados o desalojos fuera de la ley. También informó que mantiene abierto el expediente CEDH/0733/2026 y medidas precautorias relacionadas con el caso.

El conflicto se reavivó después de que comuneros de San Miguel Chimalapa fijaran un plazo de 30 días para que habitantes del ejido decidieran sobre la situación de las tierras.

Ante este escenario, el Gobierno de Chiapas informó que continuará en la mesa de diálogo y mantendrá presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para prevenir hechos de violencia.

La CEDH insistió en que la salida debe construirse por la vía legal y mediante acuerdos que eviten una escalada del conflicto.