Caso Bryan reabre debate por manejo de agua en TGZ

– Colectivo pide revisar microcuencas, frenar la impermeabilización y recuperar áreas donde el agua pueda filtrarse –

El caso de Bryan Israel, el motociclista arrastrado por una corriente durante las lluvias en Tuxtla Gutiérrez, reabrió el debate sobre el crecimiento urbano y el manejo de las microcuencas en la ciudad.

El colectivo Menos Puentes Más Ciudad cuestionó que la atención se concentre únicamente en los puntos donde aparecen inundaciones y pidió revisar también lo que ocurre en las zonas altas, donde nacen buena parte de los escurrimientos.

Según la organización, la pavimentación, la tala y la impermeabilización del suelo reducen las áreas donde el agua puede filtrarse y favorecen que un mayor volumen llegue con rapidez hacia sectores urbanizados.

El colectivo también puso en duda que el desazolve, por sí solo, resuelva el problema. Señaló que retirar materiales de los cauces puede modificar el comportamiento del flujo y, en determinadas condiciones, aumentar la velocidad del agua.

Como alternativa, propuso recuperar áreas de infiltración, proteger la vegetación e incorporar infraestructura verde que permita retener y filtrar parte de la lluvia antes de que llegue a zonas habitadas.

Mientras continúa la discusión, Protección Civil mantiene la búsqueda de Bryan con equipos especializados, binomios caninos y drones en distintos cauces de Tuxtla Gutiérrez.