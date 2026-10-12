﻿Casi mil niños han muerto por la guerra entre Rusia y Ucrania desde 2022

• Según el medio de comunicación independiente ruso Meduza, para septiembre de 2026, se pueden confirmar 873 muertes en Ucrania y 67 en Rusia

EFE

Ucrania.- Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en febrero de 2022, cerca de mil niños han perdido la vida como consecuencia del conflicto armado que continúa afectando a ambos países. Así lo dio a conocer este lunes el medio de comunicación independiente ruso Meduza, que informó sobre las consecuencias de la guerra en la población infantil, uno de los sectores más vulnerables ante la violencia, los ataques y la destrucción provocados por el enfrentamiento.

De acuerdo con el portal, la guerra ha sido la causa de al menos 940 defunciones de menores de 18 años.

Para sacar esa cifra, los periodistas analizaron datos de organizaciones internacionales, autoridades de ambos bandos, así como publicaciones en redes sociales, informes policiales y artículos de prensa, entre otras fuentes abiertas.

Casi todos los casos fueron confirmados por dos o más fuentes.

Meduza subraya que su análisis incluye las muertes de menores en territorio ucraniano dentro de las fronteras de 1991, es decir, junto con Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que fueron anexionados por Moscú entre 2014 y 2022.

Los datos correspondientes a Rusia incluyen solo el territorio del país reconocido internacionalmente.

Según el medio, para septiembre de 2026, se pueden confirmar 873 muertes en Ucrania y 67 en Rusia.

Se trata solo de una estimación inicial, ya que el número real de víctimas puede ser mucho mayor, indica Meduza, que subraya que este año el número de fallecimientos entre los menores rusos y ucranianos ha aumentado en comparación con otros periodos de la guerra.

Con información de EFE

Foto: EFE/ S. Kozlov