Caravana migrante llega a Huixtla bajo intensa lluvia

– Más de 600 personas recorrieron 45 kilómetros desde Tapachula y buscaron refugio en una cancha tras otro aguacero –

Más de 600 migrantes de la caravana Fe y Esperanza II llegaron la noche del miércoles a Huixtla, después de recorrer unos 45 kilómetros desde Tapachula. Por segundo día consecutivo caminaron bajo la lluvia, con niños y adultos cargando mochilas y ropa que volvió a quedar empapada.

El contingente, integrado principalmente por hondureños, además de guatemaltecos, salvadoreños y personas de otros países, había hecho una pausa en Huehuetán. Allí utilizaron el parque para secar sus pertenencias, pero un nuevo aguacero los alcanzó durante el siguiente tramo. Al llegar a Huixtla buscaron refugio en una cancha techada.

En entrevista con La Jornada, Eddy Ruiz Antúnez, hondureño de 30 años, agradeció el apoyo recibido de habitantes y policías. Contó que vivió nueve años en Virginia, Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijos, hasta que fue deportado en abril. Ahora intenta regresar; ya había participado en otra caravana en 2022.

El grupo salió de San Pedro Sula el 13 de octubre, descansó tres días en Tapachula y retomó el camino el martes. En septiembre, una caravana anterior alcanzó Arriaga antes de que el Instituto Nacional de Migración interviniera y otorgara documentos de tránsito a sus integrantes.

Por ahora, las familias continúan su recorrido entre lluvias y descansos improvisados, sin que se haya informado cuál será su siguiente parada. (Foto: Edgar Clemente)