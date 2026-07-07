Caravana migrante deja Chiapas y avanza hacia Oaxaca

– El contingente recorrió 264 kilómetros por la costa chiapaneca; viajan menores, embarazadas y adultos mayores –
La cuarta caravana migrante que salió de Tapachula el 20 de junio dejó Chiapas y entró a Oaxaca después de recorrer 264 kilómetros por la costa. El contingente, integrado por unas 400 personas, cruzó el punto conocido como Los Corazones e ingresó a Chahuites.
Durante 11 días, el grupo pasó por Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga. El trayecto se volvió pesado desde Escuintla, donde las distancias son mayores y hay menos sombra para descansar o hidratarse.
En la caravana viajan personas de Venezuela, Honduras, Cuba, Haití, Guatemala y El Salvador. Se contabilizaron al menos 90 menores de edad, 22 mujeres embarazadas y siete adultos mayores. Muchos avanzaron con mochilas, carriolas y niños en brazos, entre calor de hasta 37 grados y lluvias por la tarde.
Protección Civil y Cruz Roja atendieron 35 casos de deshidratación, 12 infecciones estomacales y 20 personas con lesiones en los pies. En Mapastepec y Tonalá, iglesias y pobladores ofrecieron agua, alimentos y espacios para dormir.
El INM propuso trasladarlos a Tuxtla Gutiérrez para iniciar trámites, pero solo 41 aceptaron; el resto siguió caminando por temor a ser regresado a Tapachula o deportado.
En Oaxaca los recibieron la Guardia Nacional y Protección Civil, con un módulo médico. Tras descansar dos horas, siguieron hacia San Pedro Tapanatepec. (Foto: Meganoticias)