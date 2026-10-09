Caravana migrante alista salida a Oaxaca

– Unos 350 extranjeros recorren el último tramo entre Tonalá y Arriaga tras dos semanas de camino por la costa –

La caravana migrante “Fe y Esperanza con Dios” emprendió este viernes el último tramo de su recorrido por Chiapas, desde Tonalá hacia Arriaga, antes de continuar rumbo al estado de Oaxaca.

El grupo, integrado por unos 350 migrantes, principalmente centroamericanos, avanzó por la carretera federal México 200 después de permanecer un día más en Tonalá debido a las fuertes lluvias del jueves. El temporal mojó sus pocas pertenencias y volvió riesgoso caminar por una vía donde circulan vehículos pesados.

José Celaya, migrante hondureño que forma parte del contingente, explicó que durante el día pusieron a secar ropa y objetos antes de retomar la marcha. Señaló que, pese al cansancio, el calor, las lluvias y la falta de espacios adecuados para dormir y asearse, el grupo se mantiene unido y decidido a continuar hacia el norte.

También relató que hay niñas y niños enfermos y personas con fiebre. Añadió que personal del consulado de Guatemala se acercó para auxiliar a sus connacionales, mientras integrantes de otras nacionalidades siguen sin recibir apoyo consular.

La caravana salió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre e ingresó a México cuatro días después por Suchiate. Tras pasar por Tapachula y distintos municipios de la costa, ahora se dirige a Arriaga con la intención de dejar Chiapas y seguir su camino hacia Oaxaca. (Foto: Edgar Clemente/La Jornada)