Caravana llega a Escuintla; ha recorrido 145 kilómetros

– El grupo de unos 350 extranjeros descansará dos días antes de continuar hacia Pijijiapan por la ruta del Pacífico –

La caravana migrante “Fe y Esperanza con Dios” llegó a Escuintla, en la costa de Chiapas, después de recorrer 145 kilómetros desde que ingresó a México procedente de Honduras.

El grupo, integrado por alrededor de 350 personas, principalmente originarias de países del Triángulo Norte de Centroamérica, permanece en el techado del campo deportivo de la colonia Santa Cruz, donde prevé descansar un par de días antes de continuar hacia Pijijiapan.

Los migrantes ingresaron a México el pasado 24 de septiembre por Suchiate y desde entonces han hecho escala en Tapachula, Huehuetán, Huixtla y Escuintla. Después planean avanzar hacia Pijijiapan, Tonalá y Arriaga antes de seguir rumbo a Oaxaca.

Entre los integrantes viaja el hondureño Helson Soto, de 27 años, quien dijo haberse sumado al contingente en Tapachula después de permanecer siete meses sin respuesta a su trámite de regularización. Señaló que busca llegar al centro del país para continuar gestiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y encontrar trabajo.

Soto relató que el recorrido ha sido complicado por el cansancio, hambre, sed y lesiones en los pies, principalmente entre mujeres y niños.

Aunque parte del grupo pretende llegar a Estados Unidos, otros integrantes han señalado que buscarán permanecer en el centro o norte de México. (Foto: Edgar H. Clemente)