Caravana deja Tapachula y retoma ruta hacia el norte

– Unos 350 migrantes salieron bajo la lluvia rumbo a la costa; el grupo mantiene como meta llegar a Estados Unidos –

La caravana “Fe y Esperanza con Dios” retomó este domingo su camino hacia el norte después de permanecer dos días en Tapachula, donde sus integrantes descansaron antes de continuar por la carretera costera de Chiapas.

Bajo la lluvia asociada a la Depresión Tropical 18, unos 350 migrantes salieron del Parque Bicentenario cubiertos con bolsas plásticas y cargando sus pertenencias. El grupo está integrado principalmente por hondureños, aunque durante el trayecto se sumaron guatemaltecos, salvadoreños y personas de otras nacionalidades que permanecían varadas en Tapachula.

La caravana partió originalmente el 20 de septiembre de San Pedro Sula, Honduras, y mantiene como objetivo llegar a Estados Unidos. Su ruta contempla pasar por Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga antes de avanzar hacia Oaxaca.

Entre los integrantes se encuentra José Rodríguez, hondureño de 25 años, quien dijo que busca regresar a Estados Unidos para reunirse con su esposa y su hijo de dos años después de haber sido deportado a principios de 2026.

Rodríguez señaló que vivió 11 años en territorio estadounidense y que decidió emprender nuevamente el recorrido pese a las restricciones migratorias.

La caravana continuará por la ruta del Pacífico, utilizada también por otros grupos durante los últimos dos años. (Con información de La Jornada. Foto: Edgar Clemente)