Capturan boa de dos metros en colonia de Tuxtla

– Bomberos localizaron al reptil durante la limpieza de un terreno; será entregado a Profepa para reubicarlo –

Una boa de aproximadamente dos metros de longitud fue capturada este martes dentro de un terreno de la colonia Jardines de Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez, mientras los propietarios realizaban labores de limpieza.

El reporte fue recibido a través del Centro de Mando del 911 y movilizó a personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, que acudió con la unidad 51 de la estación central.

Al llegar, los bomberos localizaron al reptil dentro del predio y realizaron maniobras de captura utilizando ganchos manipuladores y guantes de protección para evitar riesgos tanto para las personas como para el animal.

Después de asegurarla, la boa fue trasladada a la Estación Central de Bomberos, donde permanecerá bajo resguardo hasta ser entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Profepa realizará una valoración del ejemplar y posteriormente determinará el sitio adecuado para su reubicación en un entorno natural.

Bomberos pidieron a la población no intentar capturar ni manipular animales silvestres cuando sean encontrados dentro de viviendas, terrenos o zonas habitadas. Recomendaron reportar estos casos a las autoridades correspondientes para evitar lesiones y permitir que los ejemplares sean manejados de forma segura.