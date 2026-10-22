Capturan a agresor sexual por caso en Siltepec

– Gabriel “N” fue presentado ante un juez por una denuncia de abuso sexual ocurrido el 16 de octubre en Siltepec –

Gabriel “N” fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual denunciado en el municipio de Siltepec, Chiapas.

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos investigados ocurrieron el pasado 16 de octubre de 2026 y que la víctima es una mujer cuya identidad permanece bajo reserva.

La captura se realizó en una operación conjunta de la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Las dependencias participaron en el cumplimiento del mandato judicial emitido contra el señalado.

Después del aseguramiento, Gabriel “N” fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional encargado del caso. Será el juez quien determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento, en el que deberá esclarecerse la responsabilidad que se le atribuye.

La Fiscalía reiteró que dará seguimiento a las denuncias y que continuará las investigaciones correspondientes.