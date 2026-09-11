Captan a mando policial ebrio en horario laboral; fue destituido

• La SSEM informó la separación del cargo de un mando policial tras ser captado en presunto estado de ebriedad en horario laboral

México.- Un mando policial del Estado de México fue separado del cargo tras ser captado en presunto estado de ebriedad durante su jornada laboral y dentro de instalaciones oficiales.

Un video difundido en redes sociales muestra a Pedro Iván Rendón Ávalos portando el uniforme y cantando junto a un grupo norteño.

Se presume que se encontraba en estado de ebriedad.

Los hechos fueron captados dentro de una base de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) al oriente de la entidad, lo que habría desatado la polémica.

Tras la viralización de la grabación, la SSEM informó la separación del cargo de Rendón Ávalos como coordinador regional de la Dirección General de Combate a Robo de Vehículo y Transporte en la Zona Oriente.

Asimismo, la Unidad de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades y el proceso administrativo conducente.

“No se tolerará ninguna conducta que vulnere la confianza de la ciudadanía ni los principios éticos que deben cumplir estrictamente todos los integrantes de la policía estatal”, detalló la SSEM.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Captura de pantalla