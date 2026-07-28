Capacitan a migrantes para conseguir empleo

– Recibieron cursos de uñas, barbería y corte de cabello para facilitar su ingreso laboral o iniciar un negocio –

Veintisiete personas en contexto de movilidad y habitantes de comunidades receptoras recibieron certificados tras concluir cursos de capacitación laboral en Tapachula.

La formación se realizó en el Centro Integral de Apoyo y Sustentabilidad para la Movilidad Humana, mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de la Frontera Sur, el Icatech y la Organización Internacional para las Migraciones.

Las personas egresadas cursaron Aplicación de Uñas Acrílicas y en Gel para Principiantes, Aplicación y Diseño de Uñas Tip y Diseño Básico, Barbería y Corte Masculino, así como Estilos de Corte de Cabello.

La dependencia señaló que los conocimientos adquiridos buscan facilitar el acceso a un empleo o abrir la posibilidad de iniciar un pequeño negocio propio.

Durante la entrega, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, destacó el esfuerzo de quienes terminaron los cursos. El subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos, afirmó que continuarán las acciones de capacitación y vinculación laboral.

En la ceremonia también participaron representantes del Icatech, la OIM y el Servicio Nacional de Empleo. Las instituciones plantearon mantener la coordinación para acercar más herramientas de trabajo a personas migrantes y a las comunidades que las reciben.