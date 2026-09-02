Canadevi proyecta 75 mil casas nuevas en el estado

– La cámara plantea reducir tiempos y requisitos para destrabar proyectos con una derrama cercana a 50 mil mdp –

La industria de la vivienda en Chiapas proyecta desarrollar alrededor de 75 mil casas durante los próximos dos años, con una derrama económica cercana a 50 mil millones de pesos, informó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

Durante una reunión con autoridades estatales y el Congreso local, representantes de Canadevi advirtieron que los retrasos en licencias, permisos, construcción, individualización y municipalización elevan los costos financieros de los proyectos y pueden terminar impactando en el precio final de las viviendas.

El organismo planteó simplificar trámites y revisar normas relacionadas con fraccionamientos, medio ambiente, catastro, agua potable, construcción, CFE y Conagua, con el objetivo de reducir tiempos y dar mayor certeza a las inversiones.

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, propuso instalar una mesa conjunta para revisar los lineamientos del Plan Nacional de Vivienda y agilizar proyectos.

También se acordó integrar un equipo interinstitucional con el Congreso, la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa, la SEyT y Canadevi para analizar cambios regulatorios y homologar criterios con los municipios.

El sector sostiene que una mayor agilidad administrativa podría acelerar la construcción, generar empleos y dinamizar proveedores y servicios vinculados con la vivienda.