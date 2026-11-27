• El primer ministro Mark Carney festeja la exclusión de la ofensiva comercial

El Informador

Canadá.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, celebró que Estados Unidos haya excluido al país de su nueva ofensiva arancelaria contra 14 economías, entre ellas China y la Unión Europea (UE), aunque advirtió de que las negociaciones comerciales con Washington todavía no han concluido.

“Es una buena noticia para Canadá. No es una sorpresa para el Gobierno”, declaró Carney a periodistas en Ottawa.

El mandatario canadiense aseguró que las negociaciones con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han permitido avanzar en cuestiones fundamentales, como la protección de la lengua francesa y la cultura canadiense y quebequesa, así como en sectores económicos clave.

“Hemos progresado mucho en sectores clave (…) pero ahora no es el momento de anunciar un acuerdo”, añadió.

Por su parte, el ministro responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, explicó que Canadá no fue objeto de las investigaciones estadounidenses sobre el exceso de capacidad productiva industrial que han motivado los nuevos aranceles.

LeBlanc, que conversó el pasado sábado con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anticipó que las negociaciones bilaterales se reanudarán a principios de la próxima semana, tras la festividad estadounidense de Acción de Gracias.

Ottawa pretende alcanzar antes de que termine el año un acuerdo provisional que reduzca los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera canadienses.

El acuerdo facilitaría el inicio de las negociaciones formales para la revisión del Tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), cuya renovación sigue pendiente.

La disputa comercial entre ambos países se intensificó desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando comenzó a imponer aranceles a productos canadienses, incluidos algunos amparados por el T-MEC.

Carney y Trump se reunieron la semana pasada en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), sin alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la disputa comercial.

El Gobierno canadiense se ha fijado como objetivo duplicar en diez años sus exportaciones a mercados distintos del estadounidense para reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Canadá. En 2025 concentró 72.5% de las exportaciones canadienses de mercancías, frente al 76.3% del año anterior. Los envíos de automóviles y autopartes disminuyeron 5.9%, mientras que los de productos metálicos y minerales retrocedieron 8 por ciento.

Con información de El Informador

Foto: Yahoo