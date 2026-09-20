Camioneta con colchones vuelca en Zinacantán

– El conductor sufrió lesiones leves y parte de la carga quedó esparcida a un costado de la carretera –

Una camioneta de carga volcó en las inmediaciones de la localidad de Nachig, municipio de Zinacantán, cuando circulaba con colchones y bases de cama. El conductor resultó con lesiones leves y recibió apoyo de personas que transitaban por la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el peso y volumen de la mercancía habrían provocado que la unidad perdiera estabilidad hasta terminar recostada sobre la cinta asfáltica.

Tras la volcadura, parte de la carga quedó esparcida a un costado de la carretera, mientras la camioneta sufrió daños materiales.

Automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliar al conductor y ayudar a resguardar la zona en espera de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado si el conductor requirió traslado a un hospital ni si viajaban más personas en la unidad.

El accidente provocó afectaciones momentáneas en la circulación mientras se mantenía vigilancia alrededor de la camioneta volcada y de la carga. Las autoridades deberán establecer si el paso influyó en la pérdida de control del vehículo.