Camioneta cae a río en San Cristóbal de Las Casas

– El conductor salió por su propio pie con ayuda de vecinos; la unidad quedó atrapada entre rocas y agua –

Una camioneta pick up Nissan de color rojo terminó dentro de un río en la zona de Laguna Grande, sobre el tramo carretero que comunica San Cristóbal de Las Casas con San Lucas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor aparentemente no calculó el paso por un puente ubicado en ese punto, lo que provocó que la unidad saliera de la superficie de rodamiento y cayera al cauce.

La camioneta quedó parcialmente atrapada entre las rocas y el agua, mientras vecinos que se encontraban cerca acudieron para auxiliar al automovilista.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por su propio pie y no se reportaron lesiones de gravedad. Habitantes de la zona permanecieron en el lugar hasta el arribo de las autoridades y cuerpos de auxilio.

Personal de emergencia acudió para atender el incidente y realizar las labores necesarias alrededor del vehículo, mientras se evaluaban las condiciones para retirarlo del río.

Las autoridades deberán establecer con precisión cómo ocurrió el percance y si existieron otros factores que influyeran para que la unidad terminara dentro del cauce.