Camión arrastra auto en Libramiento Norte de Tuxtla

– Una conductora quedó con golpes leves y crisis nerviosa; el Geely sufrió daños en el costado izquierdo –

Un camión de carga presuntamente invadió el carril de un automóvil particular y lo arrastró varios metros la tarde de este martes sobre el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del Parque del Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Geely circulaba sobre el carril central en sentido de oriente a poniente cuando la pesada unidad se metió a su paso y terminó golpeándolo. La fuerza del contacto dejó al auto con severos daños en el costado izquierdo, mientras el camión continuó arrastrándolo sobre la vialidad.

La conductora del automóvil resultó con golpes leves y una fuerte crisis nerviosa. Testigos del accidente pidieron apoyo de los cuerpos de emergencia, que acudieron al lugar para valorarla y brindarle atención en el sitio. Tras la revisión, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal llegaron al punto para tomar conocimiento del percance, ordenar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió la invasión de carril y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.