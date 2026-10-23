Un mensaje sale de una cuenta, alguien lo reenvía al grupo de la familia, otro lo comenta en la tienda de la esquina y, en dos días, todo el barrio habla de lo mismo. Nadie lo planeó así, pero entre cientos de conversaciones posibles, una terminó imponiéndose.

Camilo López, estratega digital de marcas y campañas, propone analizar este fenómeno mediante el concepto de enjambre comunicacional, un marco que explica cómo las sociedades seleccionan y amplifican determinados mensajes en un entorno donde conviven múltiples emisores.

López, fundador de Good People Studio, que creó en 2016, y cofundador de GoodPublics, utiliza el comportamiento de las abejas como referencia para explicar este funcionamiento.

Las abejas como modelo de decisión colectiva

Cuando una colonia de abejas busca un nuevo hogar, la reina acompaña al grupo, pero no decide su destino. Las exploradoras localizan posibles lugares, regresan y realizan movimientos conocidos como bailes para comunicar sus hallazgos. A medida que otras abejas participan en el proceso, la colonia termina concentrándose en una opción.

Este mecanismo de decisión colectiva fue estudiado por el biólogo Thomas Seeley y sirve como punto de partida para el modelo de López.

En comunicación sucede algo parecido. Un gobierno, un partido o una empresa pueden lanzar un mensaje, pero su capacidad para instalarlo en la conversación depende de cómo responden y participan otros emisores.

El enjambre comunicacional como marco de análisis

López define el enjambre comunicacional como el «sistema distribuido de emisores (humanos, institucionales y automatizados) a través del cual una sociedad selecciona, en cada momento, qué mensajes hacen sentido».

El concepto parte de una transformación en la circulación de la información: ya no existe un único centro capaz de determinar qué asuntos ocuparán la conversación pública.

En este sistema participan ciudadanos, periodistas, instituciones, creadores de contenido, comunidades digitales, cuentas automatizadas y herramientas de inteligencia artificial. Cada uno puede intervenir en la difusión, interpretación o transformación de los mensajes.

La relevancia de una idea depende de su capacidad para ser recogida y amplificada por distintos participantes, y no exclusivamente de la autoridad de quien la emite.

Explorar, bailar, adopción y enjambrar: las cuatro fases del proceso

El modelo de López describe un mecanismo compuesto por cuatro momentos que permiten analizar cómo un mensaje adquiere protagonismo.

Explorar consiste en poner en circulación diferentes mensajes, enfoques o propuestas para observar cuáles despiertan interés.

Después llega bailar, la fase en la que esas ideas compiten por la atención y comienzan a recibir respuestas, apoyos o nuevas interpretaciones.

La adopción se produce cuando una comunidad hace suyo un mensaje y empieza a reproducirlo, incorporándolo a sus propias conversaciones.

Finalmente, enjambrar implica que distintos emisores concentran su actividad alrededor del mensaje que ha conseguido mayor aceptación.

Este proceso no garantiza que una idea mantenga indefinidamente su posición. Cuando cambian las circunstancias, pueden aparecer nuevos mensajes y comenzar otro ciclo.

La responsabilidad de comunicar en un sistema distribuido

El enjambre comunicacional también modifica el trabajo de quienes diseñan estrategias de comunicación. En lugar de confiar exclusivamente en una frase o en la capacidad de difusión de un portavoz, el modelo plantea observar cómo reaccionan las comunidades y qué mensajes consiguen conectar con ellas.

Sin embargo, López advierte de una limitación importante: que un mensaje circule ampliamente no significa que sea verdadero. Los rumores, la desinformación y las reacciones de enfado también pueden alcanzar una gran difusión.

Por ello, la responsabilidad sobre aquello que se pone en circulación continúa siendo fundamental, aunque ningún emisor pueda controlar por completo su recorrido.

La idea queda resumida en una de sus afirmaciones: «El enjambre no se va a desarmar. No se controla: se orienta».

Camilo López es fundador de Good People Studio y cofundador de GoodPublics, consultora de datos y comunicación digital para marcas y campañas en Latinoamérica. En X: @clopezgps. En Instagram: @lopezcamilook.