Cambio climático: las advertencias se cumplieron

Por Fernando Hinterholzer Diestel

“El calentamiento global y el fenómeno de El Niño actúan en sinergia para inyectar una cantidad histórica de energía en el océano Pacífico, lo que explica la formación y el comportamiento extremo de los 19 ciclones tropicales de la temporada 2026”.

Aunque la temporada de huracanes comenzó oficialmente desde mediados del mes de mayo, los fenómenos hidrometeorológicos empezaron a llegar a finales de septiembre. Después de los huracanes Polo, Rachel, Simón, toca el turno al huracán Trudy que se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada del pasado jueves, lo que provocó, intensas lluvias en Oaxaca y precipitaciones muy fuertes en Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ‘Trudy’ y ‘Simón’: causaron lluvias intensas y oleaje en 25 estados la semana pasada. El sistema presento vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h. La circulación del huracán Trudy ocasiono lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en las regiones noreste y suroeste de Chiapas y Oaxaca. En Guerrero, cayeron precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las zonas oeste, sur y este del estado. Fenómenos cada vez más poderosos y destructivos.

Huracanes cada vez más devastadores, la Tierra arde, los bosques desaparecen. La flora y la fauna están en peligro. Los océanos se calientan y suben de nivel. El mundo se está “acabando” y la humanidad lleva más de cincuenta años hablando de ello. Cincuenta años sin que los gobiernos ni las sociedades hagan lo suficiente al respecto. Durante décadas no había buena causa, rico, pobre ni nadie que quisiera considerarse civilizado, que no hablara sobre el tema, era una obligación aparentemente elemental: cuidar la Tierra o combatir el cambio climático, aunque muchos ni siquiera supieran exactamente qué significaba.

A partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, la primera gran conferencia mundial que colocó el medio ambiente en el centro de la agenda internacional, hasta el Acuerdo de París de 2015, los especialistas se han dedicado a discutir cómo salvar el planeta sin terminar de tomarnos en serio de dónde venimos y a dónde inevitablemente regresaremos todos: a la tierra, “bien sea en forma de ceniza o convertidos en materia que vuelva a alimentarla”. Incluso actualmente seguimos retrocediendo. Prueba de ello es el presidente norteamericano Donald Trump, quien ha ordenado la retirada de su país del Acuerdo de París. Pero esa es apenas una decisión entre tantas. Una muestra más de nuestra extraordinaria capacidad para reconocer el problema y, al mismo tiempo, seguir aplazando sus soluciones.

Estados Unidos ha registrado más de 58 mil incendios forestales y más de 8 millones de acres quemados, aproximadamente 3.2 millones de hectáreas Canadá acumula, por su parte, más de 4.43 millones de hectáreas quemadas y la Unión Europea otras 632 mil. Entre los tres, el fuego ha recorrido ya más de 8.27 millones de hectáreas durante 2026. En Europa, además, han vivido su peor temporada desde que existen registros de incendios forestales. En 2025 se quemaron alrededor de 1.08 millones de hectáreas dentro de la Unión Europea. Este año la superficie es menor, pero no tranquiliza: las 632 mil hectáreas quemadas hasta el 26 de agosto representan más del doble del promedio de los últimos 20 años para estas mismas fechas. Tierra arrasada, ecosistemas destruidos y millones de árboles convertidos en ceniza. Es suficiente para hacer llorar a las nubes.

En Canadá, los rayos provocan más del 45% de los incendios forestales, pero esos fuegos explican cerca del 81% de toda la superficie quemada, en buena medida porque suelen comenzar en lugares remotos y crecer durante más tiempo. En Estados Unidos ocurre prácticamente lo contrario: cerca del 85% de los incendios forestales tienen origen humano. Una cosa, sin embargo, es quién enciende la primera chispa y otra las condiciones que permiten que el fuego encuentre todo dispuesto para arrasar. Calor persistente, falta de humedad, suelos secos y vegetación convertida en combustible. De acuerdo con expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), no es suficiente señalar que fue El Niño, La Niña o el ciclo climático que tocaba. Todos ellos son fenómenos naturales que siempre han existido, pero ahora actúan sobre un planeta más caliente. La OMM, advierte que un fuerte episodio de El Niño continúa intensificándose y y está afectando buena parte de los patrones climáticos mundiales desde agosto y hasta noviembre de este año. “Sus modelos proyectan anomalías cercanas a 2.9 grados centígrados en zonas clave del Pacífico ecuatorial. El Niño no inventó el calentamiento del planeta”. Se suma a él. Primero, calor agobiante y falta de lluvia, que secan los suelos y la vegetación y elevan el riesgo de incendios. Después, en otros lugares y momentos, lluvias torrenciales, tormentas e inundaciones capaces de destruir en unas horas lo que llevó décadas construir, como sucedió en Nepal el 28 de agosto. Carreteras y puentes colapsaron; comunidades quedaron incomunicadas y resultaron dañadas viviendas, escuelas, instalaciones médicas y redes de agua, energía y telecomunicaciones.

Durante muchos años, el termino cambio climático fue planteado como una advertencia para el futuro de la humanidad. Hoy en día, esa historia ha quedado rebasada por la certeza de las circunstancias climáticas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que el año 2024 fue el año más caliente desde que existen registros sistemáticos y, por primera vez, la temperatura media global se ubicó aproximadamente 1.55 °C por encima de los niveles preindustriales. El dato señala el rápido cambio climático de nuestro planeta Tierra, a una velocidad que supera la capacidad de adaptación de muchas sociedades. Los mares y océanos acumulan niveles extraordinarios de calor, el nivel medio de los océanos continúa aumentando y la concentración de gases de efecto invernadero sigue creciendo. Algunos de estos procesos persistirán durante siglos, incluso si las emisiones disminuyeran de manera inmediata. El cambio climático ya no significa únicamente un desafío ambiental: se ha convertido en un problema de seguridad alimentaria, estabilidad económica, salud pública y gobernabilidad. Desde hace un par de meses el planeta ebulle y Europa se “rostiza”, los glaciares se derriten. Las advertencias que por décadas hicieron los científicos sobre el cambio climático son una realidad, pero amplificada, porque los fenómenos meteorológicos se han vuelto cada vez más extremos y peligrosos.

ES CUANTO

ADDENDUM: El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la inauguración de infraestructura educativa en Tuxtla Gutiérrez, donde afirmó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar espacios escolares dignos, seguros y funcionales para la niñez y la juventud. Destacó que, tan solo en la capital chiapaneca, se han invertido 318.8 millones de pesos, en la construcción, rehabilitación y equipamiento de diferentes centros educativos. El apoyo a la educación en Chiapas es un hecho.