Cámaras clandestinas aparecen en barrios de Comitán

– Los equipos fueron detectados durante patrullajes en San Sebastián, Cerrito y Candelaria; investigan responsables –

Cámaras de videovigilancia clandestina fueron aseguradas y retiradas en distintos barrios de Comitán de Domínguez, luego de que fuerzas de seguridad detectaron dispositivos instalados sin autorización durante patrullajes realizados en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la intervención se llevó a cabo a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado y elementos del Ejército Mexicano.

Los recorridos formaban parte de acciones de prevención, disuasión del delito y proximidad social en los barrios San Sebastián, Cerrito y Candelaria. En esos puntos, los agentes localizaron cámaras que no contaban con autorización y procedieron a desinstalarlas.

La presencia de este tipo de equipos suele generar preocupación entre vecinos, porque no se trata de cámaras colocadas por instituciones o particulares identificados, sino de dispositivos cuya operación y finalidad deben ser investigadas por la autoridad.

Los aparatos asegurados quedaron a disposición de las instancias correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica e iniciar las investigaciones contra quien o quienes resulten responsables de su instalación.