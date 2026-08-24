Calor obliga a regalar frutas y verduras en mercados

– Comerciantes de Tuxtla reportan bajas ventas y productos que ya no pueden conservarse después de la jornada –

Las altas temperaturas y la baja en las ventas están afectando a comerciantes de frutas y verduras en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, donde parte de la mercancía que no se vende durante el día termina regalándose para evitar que se eche a perder.

En entrevista con OEM Informex, locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines Gutiérrez explicaron que compran sus productos durante la madrugada en la Central de Abastos y comienzan a vender desde las 6:00 horas. Al cierre, entre las 17:00 y 18:00 horas, algunos alimentos ya no pueden conservarse para el día siguiente debido al calor acumulado.

Juan Díaz Gómez, con 35 años en el comercio, señaló que suele regalar guineo, mango, chipilín, zanahoria y otros productos que ya no podrá ofrecer después. Calculó que esa mercancía representa entre 100 y 150 pesos diarios.

Otro comerciante, José Martínez Martínez, estimó que llega a regalar entre 200 y 300 pesos en frutas y verduras al cierre de la jornada. Ambos coincidieron en que las ventas han bajado respecto a enero, en parte por los gastos escolares de las familias.

Los locatarios señalaron que han tenido que ajustar sus compras a la demanda y recurrir a ventiladores o refrigeración cuando es posible. Su prioridad, dijeron, es recuperar la inversión y evitar que los alimentos terminen en la basura cuando todavía pueden ser aprovechados.