﻿California aprueba ley para prohibir cigarros electrónicos

• Se contempla la prohibición de forma progresiva de la importación y comercialización de estos dispositivos, convirtiendo su venta comercial en una actividad ilegal sujeta a sanciones

EFE

Estados Unidos.- Las autoridades de California dieron esta semana luz verde a un proyecto de ley que busca vetar la comercialización de dispositivos electrónicos de un solo uso. La iniciativa, respaldada por organizaciones ecologistas, pretende disminuir los residuos generados por estos productos, prevenir posibles incendios y contribuir a la protección de la salud pública.

El proyecto todavía debe recibir la firma del gobernador Gavin Newsom para entrar oficialmente en vigor. De aprobarse, la venta ilegal de estos dispositivos podría derivar en sanciones económicas e incluso en la retirada de las licencias para comercializar productos de tabaco.

El proyecto, aprobado esta semana por la Asamblea Estatal de California, contempla la prohibición de forma progresiva de la importación y comercialización de estos dispositivos, convirtiendo su venta comercial en una actividad ilegal sujeta a sanciones y a la revocación de licencias de tabaco.

«Esperamos que el Gobernador reconozca la amenaza que estos dispositivos representan para nuestras comunidades y que los costos de la limpieza que dejan sean asumidos por los contribuyentes», indicó en un comunicado la asambleísta Jacqui Irwin, promotora del proyecto de ley.

El impacto ambiental de los cigarrillos electrónicos desechables ha sido uno de los principales motores detrás de esta legislación. Estos dispositivos se han convertido en una plaga de basura en calles y playas, donde pueden filtrar sustancias químicas tóxicas como plomo, cobalto, ácido de batería y microplásticos en el suelo y las vías fluviales.

Además, las baterías de litio integradas representan un grave peligro de incendio en las instalaciones de gestión de residuos; un incidente notable ocurrió en 2016 cuando una batería de litio provocó un incendio en un centro de reciclaje del condado de San Mateo, generando pérdidas por 8.5 millones de dólares y aumentando drásticamente los costos de seguros para estas instalaciones.

Es por ello que la medida cuenta con el respaldo de asociaciones civiles y ambientales como el Grupo de Investigación de Interés Público de California (Calpirg, por sus siglas en inglés) que indicó en un estudio que en Estados Unidos se tiran a la basura 500 mil cigarrillos electrónicos desechables cada día.

Una reciente encuesta sobre el consumo de tabaco realizada por el departamento de Salud Pública de California reveló que los cigarrillos electrónicos eran el producto de tabaco más consumido entre los estudiantes de secundaria en 2023.

Con información de EFE

Foto: Especial