﻿Calderón llama “miserables” a quienes dañaron su estatua

• Aseguró conservar la satisfacción de haber tomado decisiones “costosas y riesgosas” pero que consideró necesarias durante su gobierno

México.- El expresidente Felipe Calderón condenó la destrucción de su estatua en el Complejo Cultural Los Pinos, y calificó como “miserables” a los responsables.

“Esa estatua la verdad es que dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quienes son ellos”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Calderón sostuvo que lo ocurrido refleja la falta de garantías para proteger personas y bienes, y acusó a los manifestantes de pretender desviar la atención de otros problemas nacionales. También aseguró conservar la satisfacción de haber trabajado por México y de tomar durante su gobierno decisiones “costosas y riesgosas” pero que consideró necesarias.Fútbol mexicano análisis

La agresión ocurrió después de una protesta contra su participación en el foro de ultraderecha ‘América Libre’. Integrantes del Frente Amplio de Unidad ingresaron a Los Pinos y golpearon la escultura hasta desprenderle la cabeza y su placa. La estatua ya se encontraba en el suelo desde julio de 2025, cuando fue derribada por la caída de un árbol. Tras los hechos, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se deslindó de los daños.

Aunque la destrucción de la efigie no puede justificarse como forma de protesta, el episodio tampoco está desligado de una decisión que afectó a miles de familias:

El 11 de octubre de 2009, el gobierno panista de Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dejando sin empleo a más de 44 mil trabajadores, un antecedente que continúa alimentando reclamos contra el exmandatario hasta el día de hoy. Al reducir el hecho a una muestra de intolerancia, el político dejó fuera de su reflexión con el periodista el costo social de aquella medida.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó el daño a la estatua y la forma en que los manifestantes entraron a Los Pinos, aunque dijo comprender el enojo provocado por la desaparición de LyFC, decisión que calificó como una “barbaridad”. No obstante, subrayó que ese antecedente no justifica la violencia “venga de donde venga”.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/Madla Hartz