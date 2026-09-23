Caída en prueba PISA refleja rezago crítico y falta de inversión educativa

Palabras Claras

Silvano Bautista

Tras la revelación de los resultados de la prueba PISA (de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE), la profesora, pedagoga y ex legisladora Adela Ramos Juárez externó su profunda preocupación por el rumbo del sistema educativo nacional, y que a decir suyo se ha profundizado desde la llegada de Morena a la presidencia de la Republica con Andrés Manuel López Obrador y que continua con la actual administración federal.

Su postura, se base en puntos clave como un retroceso agravado, al señalar que los indicadores de la prueba PISA exponen una caída estructural alarmante, superando con creces el impacto inicial provocado por el confinamiento de la pandemia de Covid-19 en las aulas mexicanas.

Señala, además la falla en la inversión y el modelo. Para la especialista en educación, el retroceso en matemáticas y competencias básicas no es casualidad, sino el resultado de menor inversión presupuestal real, improvisación curricular y la obstinación por implementar nuevos materiales sin consenso pedagógico ni pruebas piloto adecuadas.

En su momento hizo una crítica al discurso oficial. La ex legisladora reprochó que desde el oficialismo se minimicen los datos internacionales bajo el argumento de la diversidad cultural, advirtiendo que relativizar el fracaso en aprendizajes esenciales condena a la niñez a menor movilidad social y competitividad global. Por ello, en coherencia con su trayectoria disidente, recordó que su advertencia sobre los vacíos pedagógicos de la nueva familia de libros de texto de la SEP (realizada en 2023) buscaba evitar un golpe a las bases de la educación pública que hoy ratifican organismos internacionales.

Festejo, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya determinado regresar el libro de matemáticas que exista con los gobiernos del PRI y del PAN, que había tenido una disminución de páginas, al pasar de 91 a 20, lo que significa que le están negando al niño mexicano el acceso al conocimiento, al acceso al pensamiento lógico matemático, el derecho a conocer la ciencia. En su perspectiva, los gobiernos de Morena y su agenda convirtieron a la escuela en campos de entrenamiento para el comunismo.

Paredón exige atención y una solución de fondo ante la contaminación: PAN. El Partido Acción Nacional fijo su postura respecto a la problemática por la contaminación por aguas negras. Paredón es una comunidad de gran tradición pesquera, fundamental para la vida económica y social de Tonalá. La pesca sostiene a sus familias y forma parte de su identidad.

A través de un comunicado el Comité Directivo Estatal del blanquiazul señala la necesidad de proteger la bahía ya que esto significa proteger la salud, el trabajo y el futuro de sus habitantes.

Expresamos nuestra solidaridad con la comunidad que, desde hace años, denuncia las descargas de aguas residuales. Es un problema ambiental que amenaza el ecosistema, la salud y el sustento de las familias que viven de la pesca.

Dijo, que descalificar esta exigencia como un asunto político no responde al problema ni releva a las autoridades de su responsabilidad de atenderlo. Considera que la población merece respeto, acciones y resultados, ya que la continuidad del problema exige rendición de cuentas sobre las decisiones y acciones de las distintas administraciones municipales.

Recordó, que en abril de 2023, el Congreso del Estado exhortó al Ayuntamiento de Tonalá y a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a solucionar la falta de tratamiento de aguas residuales que afecta a Paredón. En 2024 continuaron las denuncias y, en 2025, representantes comunitarios exigieron transparencia sobre las obras y los recursos destinados a la planta de tratamiento.

Por ello, exhorto al Ayuntamiento de Tonalá, encabezado por el presidente Municipal a solucionar esta problemática y que atienda las afectaciones de salud denunciadas y evalúe el impacto en la actividad pesquera.

La excelencia quirúrgica también se construye fuera del quirófano. Sergio Acosta.

El urólogo, Sergio Acosta, cien por ciento chiapaneco, orgullo de Villaflores continua con su proceso de actualización y profesionalización de su especialidad. Por ello, participó en Cadaver Lab 2026 de Coloplast, un encuentro que reunió a urólogos de Latinoamérica para reforzar conocimientos y perfeccionar técnicas en el implante de prótesis de pene para el tratamiento de la disfunción eréctil. Se trata, dijo, de unespacio de actualización, práctica y aprendizaje junto a especialistas con experiencia en esta área de la urología. Para mí, la formación continua es parte fundamental de mi práctica: seguir aprendiendo para ofrecer siempre lo mejor a mis pacientes, abundo.