Caen siete integrantes de la Banda Los Tribilines

– La banda está ligada a robos con violencia y cristalazos cometidos en restaurantes y colonias de Tuxtla –

Siete integrantes de la banda conocida como “Los Tribilines” fueron detenidos por su posible participación en distintos robos con violencia y cristalazos cometidos en Tuxtla Gutiérrez, informó la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, alias “El Pajarito”; Manuel “N”; Yefri “N”; Yesenia “N”; Michell “N”; Yaquelín “N” y Gerardo “N”. Las capturas fueron realizadas por la Fiscalía de Distrito Metropolitano y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Manuel “N” es señalado por un robo con violencia cometido en agravio de Christian “N” en el fraccionamiento Bugambilias. José “N”, alias “El Pajarito”, fue aprehendido por el robo con violencia agravado contra el restaurante Lacandona Day Night Club.

Yesenia “N”, Michell “N”, Yaquelín “N”, Yefri “N” y Gerardo “N” enfrentan señalamientos por robos con violencia agravados ocurridos en las colonias Bonampak y Obrera. La Fiscalía indicó que el grupo también estaría relacionado con los llamados cristalazos en distintos puntos de la capital chiapaneca.

Los siete fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica. Hasta el momento no se detalló cuántos robos se atribuyen en total a la banda ni el monto de lo sustraído.