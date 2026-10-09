Caen dos por intentar empeñar máquina robada

– Vecinos y policías ubicaron a los sospechosos; un taxi rosa habría sido usado para sustraer la compactadora –

Dos hombres fueron detenidos este viernes en Tuxtla Gutiérrez luego de que intentaran empeñar una máquina compactadora de suelo que habría sido robada previamente en la colonia Renovación.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención fue posible tras la colaboración de vecinos y elementos de la Policía Municipal, quienes intervinieron después de tener conocimiento del robo y de los movimientos realizados con la herramienta.

La información señala que un taxi de color rosa habría sido utilizado para trasladar la compactadora después de sustraerla. El conductor de esa unidad presuntamente colaboró en el robo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la forma en que ocurrió la sustracción.

Los dos hombres fueron asegurados cuando, según los reportes, buscaban empeñar la maquinaria. Posteriormente quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

La maquinaria quedó bajo resguardo mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso. (Foto: Despierta Chiapas)