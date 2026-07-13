Caen dos con droga en colonia de Tuxtla

– SSP les aseguró presunto cristal y marihuana durante patrullajes preventivos en la colonia 7 de Abril –

Dos hombres fueron detenidos en la colonia 7 de Abril de Tuxtla Gutiérrez durante patrullajes de seguridad, luego de que autoridades les aseguraron presunto cristal y marihuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la detención fue realizada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Eder “N” y Felipe “N”. La corporación informó que durante recorridos de prevención, disuasión del delito y proximidad social, los elementos les localizaron 11 dosis con características de la droga conocida como cristal y 13 dosis de hierba verde y seca, al parecer marihuana.

La SSP señaló que los dos hombres serían presuntos integrantes del cártel Chiapas y Guatemala, por lo que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.

Las investigaciones deberán establecer si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos y confirmar el origen de la droga asegurada.