Cae pederasta chiapaneco en Cancún; era funcionario público

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Gamaliel “N”, por el delito de pederastia agravada, cometido en agravio de una menor de edad de identidad resguardada, por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, el 21 de julio de 2016.

El inculpado, quien es considerado un objetivo prioritario y fue aprehendido en la ciudad de Cancún, será puesto a disposición del órgano jurisdiccional, para que defina su situación legal.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, el indiciado fungió como Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y actualmente se desempeñaba como Jurídico del Área de Amparos en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.