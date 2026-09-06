Cae integrante de Los Cuatetes en Tapachula

– Tadeo “N” fue detenido en el centro de la ciudad con 13 bolsas de marihuana y un cigarrillo –

Un hombre fue detenido en la colonia Centro de Tapachula luego de que autoridades le aseguraran 13 bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y un cigarrillo del mismo material.

El detenido fue identificado como Tadeo “N”. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la intervención ocurrió durante patrullajes realizados por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza.

Durante la revisión, las corporaciones reportaron el aseguramiento de 13 bolsitas con presunta marihuana, además de un cigarrillo elaborado con la misma sustancia.

La dependencia señaló que Tadeo “N” es presunto integrante del grupo delictivo denominado “Los Cuatetes”.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente por posibles delitos contra la salud.

La investigación continuará para definir su situación jurídica y establecer si existen otros hechos o personas relacionadas con el caso.