Cae hombre por feminicidio en grado de tentativa

– La Fiscalía informó que Jonathan “N” fue detenido en Villa Corzo acusado de intentar privar de la vida a una mujer –

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jonathan “N”, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una mujer cuya identidad permanece reservada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos tuvieron lugar el 13 de agosto de 2024, en el municipio de Villa Corzo. Desde entonces, se iniciaron las indagatorias que permitieron obtener de la autoridad judicial la orden correspondiente, misma que fue ejecutada en las últimas horas.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía subrayó que continuará con las diligencias necesarias para aportar las pruebas que fortalezcan el caso, a fin de garantizar justicia a la víctima.