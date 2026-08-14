﻿Cae estructura sobre auto frente a Paseo Interlomas

• El C5 del Estado de México reveló un video en donde una enorme enorme estructura cae sobre una camioneta frente a Paseo Interlomas

Estado de México.- Una enorme estructura cayó sobre una camioneta justo frente al centro comercial Paseo Interlomas. ubicado en Huixquilucan, Estado de México (Edomex), la tarde de este viernes 14 de agosto de 2026.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México publicó un video en donde se aprecia el momento exacto del accidente, el cual se hizo viral de inmediato en redes sociales.

De inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia para atender este hecho. Se reportó la muerte de la conductora de la camioneta.

Hasta el momento, ninguna autoridad mexiquense ha informado de personas lesiones por este hecho en la citada zona de Huixquilucan.

“Se registra asentamiento vehicular de aproximadamente 2 kilómetros, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular”, apuntó el C5 del Edomex en su mensaje en redes sociales.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @C5Edomex