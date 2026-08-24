﻿Cae en Acapulco ‘El Choco’, jefe de plaza de ‘Los Rusos’

• Detienen en Acapulco a Jorge Luis ‘N’, alias ‘El Choco’, presunto jefe de plaza de Los Rusos, un supuesto brazo armado del Cártel de Sinaloa

EFE

Guerrero.- La Fiscalía General de Guerrero informó este lunes sobre la detención de Jorge Luis ‘N’, alias ‘El Choco’, identificado como presunto jefe de plaza de Los Rusos, un supuesto brazo armado del Cártel de Sinaloa que opera en varios municipios en el sur de México.

La dependencia local detalló en un comunicado que Jorge Luis ‘N’ fue capturado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de un hombre el pasado 21 de agosto en el fraccionamiento Las Playas, ubicado en la ciudad turística de Acapulco, donde la víctima fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego.

También explicó que la investigación permitió establecer la probable participación del imputado y obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

“Se identifica a Jorge Luis ‘N’ como presunto jefe de plaza de ‘Los Rusos’ en las zonas de Caleta, Caletilla y el fraccionamiento Las Playas, en Acapulco”, destacó el documento.

Las diligencias se desarrollaron en la colonia Progreso, mediante una acción coordinada entre la fiscalía local y la Policía Estatal (SSPGro), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con reportes difundidos por medios mexicanos, ‘Los Rusos’ son un brazo armado del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país, y operan principalmente en Guerrero y Oaxaca.

A inicios de agosto se detuvo a ‘El 07’, presunto integrante de este grupo criminal y responsable del asesinado de Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, ubicado en Oaxaca.

También se presume que a nivel nacional, ‘Los Rusos’ están encabezados por José Gil Caro Quintero, alias ‘El Chino’, familiar del capo Rafael Caro Quintero.

Con información de EFE

Foto: Especial