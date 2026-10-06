﻿Cae el ‘Tanque’, operador regional del CJNG en cuatro estados

• Omar García Harfuch, titular de SSPC, informó la detención de un operador del CJNG identificado como el ‘ Tanque ‘

López-Dóriga Digital

México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Iván “N”, alias el Tanque, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, García Harfuch indicó que el Tanque es vinculado con delitos como homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

“El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias Tanque, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla”, refirió.

“Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas”, puntualizó.

El operativo fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y SSPC, ejecutada por fuerzas especiales del Ejército mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC,(FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco en el año 2015, en el que murieron elementos de las fuerzas federales, entre ellos, de la Policía Federal.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, razón por lo cual hubo intercambio de información con la DEA estadounidense.

“Será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @OHarfuch