﻿Cae ‘El Cabra’ en Tabasco, líder del grupo ‘Mara 18’ 

• Óscar Ariel “N”, alias ‘El Cabra’, es señalado como uno de los líderes del grupo delincuencial Mara 18 y objetivo de El Salvador

López-Dóriga Digital

México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención en Tabasco de un sujeto identificado como Óscar Ariel “N”, alias El Cabra, quien cuenta con una orden de aprehensión internacional.

Por medio de un comunicado en redes sociales, García Harfuch indicó que El Cabra es identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.

“Cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo”, afirmó el funcionario federal en su mensaje.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @OHarfuch